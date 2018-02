Viacom – kaks ühe hinnaga

Tulemused ja riskid



Aktsia hinna tõusu ei pidurdanud ka 8. veebruaril teatatud 2018. rahandusaasta 1. kvartali (lõppes detsembris 2017) tulemused. Müügikäive langes küll aastaga ligikaudu 8%, kuid puhaskasum aktsia kohta kasvas 33%, 1,33 dollarile aktsia kohta.

Kohandatud kasum tuli 1,03 dollarit aktsia kohta ehk oli eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1% madalamal, mis tähendas rentaabluse paranemist.

Investorite jaoks oli oluline firma tegevjuhi sõnum, et reklaamitulud hakkavad tõusma, nii et neljandas kvartalis jõutakse aastapõhisele kasvule. Samuti on juhi sõnul silmapiiril filmitootmise paremad tulemused ning selles vallas loodetakse eriti häid tulemusi 2019. rahandusaastal.

Esimese kvartali tulemusi iseloomustas veel see, et meediavõrgu reklaamitulud veidi kasvasid, samas langesid oma telekanalite ja programmide õiguste müügi tulud (just USAs, sest rahvusvaheliselt näitasid need kasvu).

Suures languses oli filmide müügitulu, lausa 28% võrra, 544 miljonile dollarile. Seda põhjustas peamiselt USA kinokassa 48% ehk 100 miljoni dollariline langus Paramounti filmide jaoks. Samal ajal tuli filmiüksuse kohandatud ärikahjum 50 miljoni dollari võrra väiksem (ärikahjum oli 130 miljonit dollarit) kui aasta tagasi, seda peamiselt madalamate tegevuskulude tõttu. Tänavune aasta võiks Paramounti jaoks eelnevast paremaks kujuneda, sest välja tulevad järjekordne "Võimatu missioon" ning "Transformerite" 7. film.

Üks Viacomi viimaste aastate riskitegur seoses nõrgenevate tulemustega on suhteliselt suur võlakoormus. Selle riski vähendamiseks alustas Viacom aasta tagasi jõulist võlataseme vähendamist, nii et aastaga on koguvõlg vähenenud 3 miljardi dollari võrra, 13,1 miljardi dollari pealt 10,1 miljardile.

Võla/EBITDA kasumi suhe on praegu 3,3 peal, mis peaks analüütikute hinnangul jõudma 2,1 peale 2020. rahandusaasta lõpuks. Võrdluseks võib tuua, et teise suure tele- ja kinomeediaettevõtte Timer Warneri võlatase on 2,4 ning 2018. aasta lõpuks oodatakse selle suhtarvu kahanemist kaheni.

Võimalik taasühinemine CBSiga

Üks aspekt, mida Viacomi puhul taas aktiivsemalt arutatud, on võimalik taasühinemine CBSiga. Olid ju need kaks firmat koos kuni 2006. aastani, kui Viacom eraldus omaette firmaks. 2016. aasta lõpus oli Viacomi suuromanikel Sumner Redstone’il ja tema tütrel Sharil avalik vaidlus toonase firma juhtkonnaga, mille tulemusena juhtkond vallandati ning Redstone’id soovisid firma liitmist CBSiga.

Tookord jäi see ära, kuid jaanuarist on mõlema firma juhtkond ideed uuesti kompama hakanud ning Viacom ja CBS on liitumise hindamiseks moodustanud eraldi komitee.

Arvestades, milliseid telefirmade liitumisi ja ülevõtmisi on viimasel ajal on lauale pandud (Walt Disney ostab enamuse 21st Century Foxi TV- ja filmiosast ning AT&T ostab Time Warneri), siis võib see sel korral isegi teoks saada. See aga peaks Viacomi aktsiat kergitama, arvestades selle suhteliselt odavust just teiste telekompaniidega võrreldes.

Aktsia on suhteliselt odav

Viacomi aktsia suhteliselt odavust näitab see, et aktsia hinna-kasumi (P/E) suhe on selle aasta prognoositud kasumi põhjal vaid 7,8. Samal ajal on suurte konkurentide Time Warneri vastav suhtarv 12,6 ning 21st Century Foxil 14,8.

Kui lisada ettevõtete võlatasemed, siis saame hinnata EV/EBITDA suhtarvu ehk ettevõtte väärtus (turuväärtus pluss võlakoormus) jagatud EBITDA kasumiga (kasum enne intresse, makse, varade allahindlust ja amortisatsiooni). Selle aasta oodatava EBITDA kasumi põhjal on Viacomi EV/EBITDA suhtarv 7,6, Time Warneril 9,8 ning 21st Century Foxil 11,2.

Iseenesest ei pea need suhtarvude tasemed päris võrdseks minema, kuid kui Viacomi tulemused hakkavad vähegi paranema, siis on tõenäoline, et Viacomi aktsia vastavad väärtuskordajad peaksid konkurentidele lähemale tõusma ehk aktsia hind tõusma. Sisuliselt on Viacomi aktsia praegu tasemel, kus saad osta kogu kanalite võrgu allahindlusega ning tasuta peale Paramounti.

Tulemuste paranemise koha pealt on Viacomile kõige olulisem USA tellijate ja reklaamitulude kasv, mida uuendatud programmiga saavutada soovitakse. Samuti nähakse tulemuste paranemise võimalust selles, et alates sellest sügisest tullakse välja enda voogedastusprogrammiga, kus vaatajad saavad sarnaselt Netflixiga kuutasu eest kõiki Viacomi kanalite saateid vaadata. Lisaks on võimalus paari eduka kinofilmiga filmisegmendi tulemust tublisti parandada.

P.S. Artikli autoril ei ole loos mainitud aktsiaid.