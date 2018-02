Investeeringud kasvatavad laenuaktiivsust

Ainult tellijale

Eesti ettevõtete laenuaktiivsus suurenes aasta algul märkimisväärses tempos, sest põhiinvesteeringud on viimasel ajal kasvanud.

„Ettevõtete põhivarainvesteeringud on suurenenud ja see väljendub ka laenuaktiivsuse tõusus. Uusi pikaajalisi laene ja liisinguid võeti jaanuari jooksul 198 miljoni euro väärtuses, mis on 11 protsenti rohkem kui samal ajal aasta tagasi. Peaaegu kõikide tegevusalade ettevõtted võtsid uusi pikaajalisi laene aastatagusest rohkem,“ ütles Eesti Panga analüütik Mari Tamm keskpanga pressiteate vahendusel.

Ettevõtete laenuportfelli jääk näitab praegu küll eelmise aastaga võrreldes miinust, kuid selle põhjuseks on üks pank, mis suunas sügisel osa laenudest välismaise emapanga portfelli. Selle mõju arvestamata oleks ettevõtete laenu-, liisingu- ja faktooringuportfell kasvanud aastaga 6–7 protsenti.