Kuidas oma äri kasvatada Amazoni abiga?

Amazoni ärijuht John Barlow rääkis Äripäeva teemaveebi kaubandus.ee ja Eesti E-kaubanduse Liidu korraldatud Baltic E-Commerce Summitil, kuidas nende abil saavad Eesti ja kogu Baltikumi ettevõtted oma äri kasvatada.

Amazoni eesmärk ehk suurem visioon on, et kõiki nende platvormil müüdavaid tooteid oleks võimalik müüa üle maailma. Barlow sõnul praegu see võimalik veel ei ole, kuid nad tegutsevad selle nimel, et see saaks nii olema.

"Praegu on meie äri enam selline nagu lihtsal e-kaupmehel. Oleme saanud toodete turuks, kus kõikidel on võimalik seal enda tooteid müüa," rääkis Barlow. Praegu otsib 43% Suurbritannia inimestest esimesena soovitud toodet Amazonist.

Vaata videost, kuidas on võimalik oma tooteid Amazoni platvormil müüa.