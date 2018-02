Kasela: kohuke on ainuke huvitav asi, mida maailma viia

Suurinvestori ja PR Foodsi juhi Indrek Kasela sõnul on kohuke ainuke toiduaine, mida maailma viia, kuna Eestis tehakse maailma parimaid kohukesi.

„Kui Eesti tööstuslikult toodetud toidust üldse midagi rahvusvaheliselt huvitavat on, siis on see kohuke,“ ütles Kasela. Tema sõnul on must leib ka, kuid selle potentsiaal on palju väiksem. „Lihas pole me konkurentsis ja kõik ülejäänud kategooriate mahud on liiga väikesed,“ rääkis ta.

Tema sõnul sobitub kohuke ülemaailmsesse makrotrendi, kus oodatakse traditsiooniliste snäkkide asendumist kõrge proteiinisisaldusega ja tervislikumate vahepaladega.

Aprillist võib leida loodetavasti KellyBare ja HenryBare ka teistest Eesti jaekettidest. „Kuna kogu protsess oli nii kiire, siis vahetult enne uut aastat jõudsime tutvustada toodet ainult Selverile – meil siis veel toodet polnudki, olid katsed tehtud, disain olemas ning sisuliselt ainult turundusplaan,“ rääkis Kasela. Ta kiidab Selveri juhtkonda, kuna nad nägid nende entusiasmi ja usku, et saame toote valmis. „Selver pakkus, et esimesed kaks kuud võiksime teha koostööd just nendega.“

Kasela loodab, et alates maist on toode ka Soomes müügil ning aasta lõpus võiks kohukesi leida juba 2-3 riigis.

„Mulle meeldib teha asju, mille puhul teised ütlevad, et pole võimalik,“ sõnas Kasela selle kohta, miks ta kohukeseärisse läks. Tema sõnul on piimatoodete konkurents väga kõva, aga siis tulebki mõelda mittetavapäraselt. „Mul on hea meel, kui Eestist tuleks mõni natukenegi rahvusvaheliselt edukas toit.“

Loe pikemat intervjuud Indrek Kaselaga Äripäeva teemaveebist kaubandus.ee.