Vihje: Putin tahtis Eesti kaudu raha pesta

Väidetavalt kavandasid president Vladimir Putini perekond ja Venemaa luureteenistus FSB suures ulatuses rahapesu läbi Taani suurima laenumahuga panga Danske Banki Eesti filiaali.

Nii ilmneb ühe Danske Banki juhatuse liikme salakaebusest, mis saadeti 2013. aasta detsembris otse panga nõukogule, kirjutab Taani leht Berlingske.

Kaebuse järgi “ilmselt avastati” Danske Banki Eesti filiaalis 2013. aastal, et pangas kontosid omanud kahtlase ettevõtte tegelike omanike hulka “kuulusid Putini perekond ja FSB”.

Pani toime kuriteo

Salakaebuse sisu üksikasju Berlingske teab. Selles hoiatas panga töötaja samuti, et pank “võib olla toime pannud kuriteo” ning “on rikkunud arvukalt regulatsioone”, olles “aidanud ettevõtet, mis teadaolevalt viis läbi kahtlaseid tehinguid (aidates seega kaasa rahapesule”. Lisaks osutas salakaebaja “üleüldisele reeglite rikkumisele” filiaali rahapesu puudutavates protseduurides.

See informatsioon lisab olulisi uusi üksikasju miljardite dollarite ulatuses rahapesu juhtumile läbi Danske Banki Eesti filiaali, mille Berlingske hiljaaegu paljastas. Grupi tippjuhtkond on seni maalinud pildi, et pank sai alles 2014. aastal teada Eesti filiaali rahapesukontrolli kitsaskohtadest.

Hoolimata salakaebaja hoiatusest 2013. aasta lõpus, käivitas Danske Bank alles 2017. aastal – ligi neli aastat hiljem, pärast tervet rida Berlingske ja muu rahvusvahelise meedia paljastusi – põhjaliku juurdluse Eesti filiaali tegevuse kohta.

Pank muutis seletust

2017. aastal korrigeeris Danske Bank oma selgitusi Eesti filiaalis ilmnenud ulatusliku rahapesu probleemi kohta. Kui Berlingske panga Baltikumi harus esinevaid probleeme kõigepealt 2017. aasta märtsis kirjeldas, vastas pank, et rahapesu probleemid tuvastati “käimasoleva seire” käigus. Novembris muutis pank seletust ja teatas, et panga siseringist tulnud kaebuse alusel tegi pank kahtlased kliendid kindlaks.

Berlingske saab neid hoiatusi nüüd üksikasjaliselt kirjeldada. Informatsioon salakaebaja raportis on kinnitatud ja teiste allikatega täiendatud.

Salakaebaja raport saadeti Danske Banki riskijuhtimisüksuse juhile Robert Endersbyle ja Ivar Paele, kes on praegu Danske Banki Baltimaade haru juht.

Raporti kohaselt sai Danske Banki Eesti filiaal 2013. aastal teada, et üks filiaali klient, Suurbritannias registreeritud ettevõte Lantana Trade LLP esitas Briti äriregistrile valeandmeid.

Ettevõte teatas väga väikesest käibest ja oli registreeritud ettevõttena, millel majandustegevus ajutiselt puudub. Seda vaatamata asjaolule, et igapäevaselt liikusid ettevõtte kontodel tohutud summad.

Salakaebaja raporti kohaselt sooritas ettevõte “kahtlaseid makseid, mis jäid täpselt alla kontrollikohustuse piirmäära” ning “pank ei teadnud täpselt, kes on ettevõtte kasusaajad” ja kes niisiis ettevõtet juhivad.

Seos Venemaa presidendi nõbuga

Filiaal algatas ettevõttes sisejuurdluse. Ning “paistab, et avastati, et nende hulka kuuluvad Putini perekonnaliikmed ja FSB”, teatab raport. Samuti on raportis viidatud, et “kasusaajad on olnud seotud mitme Venemaa pangaga, mis on viimaste aastate jooksul likvideeritud”.

Berlingske teada oleva informatsiooni kohaselt oli hoiatus suunatud inimrühmale, kelle hulka kuulusid Igor Putin, president Putini nõbu, samuti veel mitu inimest, kellel olid tihedad sidemed FSBga.

Seekord oli see rühm üle võtnud Venemaa väikepanga Promsberbank. Danske Banki hoiatas Berlingske info kohaselt samadel põhjustel üks Venemaa äripartner, et välditaks Promsberbankiga seotud kliente.

“Meie sisejuurdlus näitas, et Lantana Trade LLP oli seotud Promsberbanki kõrgemal seisvate töötajatega. Ettevõtet ja rahavooge kontrollis pank. Need polnud vaid kuulujutud, meie hinnangu järgi oli see väga tõenäoline,” rääkis üks Berlingske allikatest, Danske Banki Eesti filiaali endine töötaja.

Eesti töötajaid manitseti öösiti üksi mitte liikuma