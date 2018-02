Ettevõtlusvedur on töötlev tööstus, pidur kinnisvara

Kinnisvaraturul nõudmine pakkumisest ees

Ettevõtluspidurit tõmbasid kinnisvara ja hulgimüük. Uus Maa analüütiku Igor Habali sõnul pole kinnisvaraturul toimuva põhjust keeruline tuvastada. Ehitushinnad tõusevad, krundid kallinevad – palgasurve on vajutanud oma pitseri.

Ehitushindade tõus on toonud kaasa pikemad korterite projekteerimisfaasid. Kinnisvara müük kestab selles kontekstis kauem. Venivad projektid ja müük jaotavad omakorda kasumi pikemale perioodile laiali ehk tulud on selle võrra väiksemad. Lisaks on elamuarenduses vähenenud üldiste pakkumiste arv. Tallinnas valmib 200-300 korterit vähem kui eelmine aasta. „Sektor on aktiivne, kuid paraku ei suuda surev pakkumine elava nõudlusega sammu pidada,“ tõdes Habal.