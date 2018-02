Leedus paljastati suur elamisloapettus

Leedu migratsiooniamet avastas petuskeemi, mille abiga vormistati välismaalased vabatahtlikeks ning neile anti seetõttu elamisluba, vahendasid Läti TV uudised.

Praeguseks on tühistatud 78 sellist luba ning umbes kahekümnele on elamisloast keeldutud.

Leedu meedia vahendab, et elamisluba on taotlenud sadakond kolmandate riikide kodanikku, kes kõik on ennast esitlenud Rootsi mittetulundusühingu Didaktik vabatahtlikena.

Leedu riigile esitatud paberites väideti, et vabatahtlike tööd selles MTÜs toetab Rootsi valitsus ning et ühing õpetab eakaid inimesi, kuidas hoolitseda loomade eest. Migratsiooniameti teatel olid neile esitatud dokumendid võltsing ning sellist heategevusprogrammi pole üldse olemaski.

Leedu meedia märgib, et kolmandatest riikidest selle petuskeemiga sisse imbunud inimeste tegelik eesmärk oli puhkus ühes kuurortlinnas.