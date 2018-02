Eesti kasvupotentsiaal oli alahinnatud

Möödunud aastal kiirenes Eesti SKP kasv 5 protsendi juurde – nii kiiret, kuid siiski tasakaalulist kasvu võimaldab ilmselt seni arvatust kõrgem kasvupotentsiaal, kommenteeris rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben viitas pressiteate vahendusel, et tarbijate ja investeerijate käitumine on vaatamata heale konjunktuurile ja sissetulekute kiirele kasvule endiselt konservatiivne. Ehitussektori jõuline areng eelmisel aastal tulenes tema sõnul nõudluse kasvu järsust kiirenemisest, kuid ehituse osakaal majanduses on endiselt suhteliselt madal.