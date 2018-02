Homme on elektri hind veel krõbedam

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Elektri päevane hind hüppas börsil viimase kahe hooaja tipptulemuse – 90,22 eurot megavatt-tunni eest. Põhjuseks külmenenud ilmaolud. Börsipaketi kasutajatel tasuks tarbimist vahemikus 8.00–13.00 edasi lükata.

Premia Tallinna Külmhoone AS juht Aivar Ausi sõnade põhjal mõjutab hüppeline energiahinnakasv jäätiste omahinda ja seeläbi otseselt ettevõtte kasumlikkust. Elektrihinna muutuste osas operatiivseid kokkuhoiumeetmed kõne alla ei tule, sest tootmine on pidev protsess. See on täpselt ette planeeritud minimaalselt paariks nädalaks, kui mitte pikemaks.

Turg kõnnibki köiel

Alexela juhatuse esimees Maria Helbling tõdes, et kogu meie elektrisüsteem opereeribki piiri peal. Olulised temperatuuri muutused või suuremad katkestused võivad turu hinna igal hetkel kõikuma lüüa. Tänavune veebruar seda ka ilmestab.

See, et viimastel aastatel suuri kõikumisi ei ole ette tulnud, on tarbijale uinutavalt mõjunud ja nüüd küsitakse, et mis lahti, mis juhtus. Midagi ei juhtunud. Lihtsalt külmaks läks.

“Talvekraadidest tulenev kõrgem tarbimine on kujundanud hinda kogu Baltikumis ja Põhjamaades. Hinna langust on oodata ilma soojenedes,” nentis Helbling.

VKG Energia juhatuse liikme Marek Tulli prognoosib täna Eestit, Lätit ja Soomet tabanud hinnaüllatust homseks ka rootslastele. Hindu viisid üles, nagu öeldud, praegused ilmastikuolud ja oluliselt suurem tarbimine.

Kuna täna on taastuvenergia allikatest s.o hüdro- ja tuule energiatootmine ebapiisav, toodetakse elektrienergiat kallimatest energiakandjatest. Lisaks mõjutavad elektri turuhinda ülekande rikked ja süsteemide piirangud. Olgu näitena toodud Soome rafineerimistehase avarii seisak 27. veebruaril.

“Meie arvamusel nimetatud faktorite koosmõju põhjustabki kahe aasta kõrgeimaid hindu,” lisas Tull.