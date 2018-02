Väikefirmad ei lase end kasvust hullutada

Kuigi alanud aastaks prognoositakse Balti riikides 3-4-protsendilist majanduskasvu, ei ole Eesti, Läti ja Leedu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete optimism aastaga märgatavalt kasvanud, näitab SEB iga-aastane Baltimaade ettevõtlusbaromeeter (Baltic Business Outlook).

Üle 4200 Eesti, Läti ja Leedu ettevõtte seas tehtud uuringu kohaselt ei ole optimistide ehk vähemalt 15% käibe kasvu prognoosivate ettevõtete osakaal eriti muutunud. Kõige positiivsemalt vaatavad majandusaastasse Leedu ja Eesti VKEd, kelle seas on optimiste 13%, samas kui Lätis on see näitaja 9%. Pessimiste ehk käibe langust nägevate ettevõtete osakaal on kõige suurem Eestis (28%).

„Leedu on suutnud säilitada optimismis liidripositsiooni, kuid vahed on väikesed ning Balti VKEde kindlustunne on igati hea. Eestis on märgatavat käibekasvu prognoosivate ettevõtete osakaal tõusnud aastaga 2 protsendipunkti, millele on toeks hea majandusprognoos. Sektoritest kuuluvad Eestis suuremate optimistide hulka töötlev tööstus ja jaekaubandus ning pessimistide seas domineerivad samuti jaekaubandus ning majutus- ja toitlustusettevõtted,“ ütles SEB Panga juhatuse liige, jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen. Tema sõnul on vastuolulised signaalid jaekaubandusest seotud ilmselt piirikaubanduse mõjudega.

Leedulased investeerivad rohkem

Uuringu kohaselt keskenduvad endiselt kõige rohkem koduturule Läti VKEd – lausa 83%. Eestis pole olukord aastaga eriti muutunud ning välisturgudele vaatab veerand VKEdest. Kõige julgemalt on valmis välisturgudel tegutsema leedulased (34% vastanutest).

VKEde investeerimisaktiivsuses ei ole olulisi muudatusi toimunud – investeeringuid kavandab kõigis Balti riikides ligikaudu 80% VKEdest ning üle 30 000euroseid investeeringuid plaanivad enim Leedu ettevõtted – 20% vastanutest –, samas kui Eestis on see näitaja mulluse 13–14% tasemel.