Eesti Pank: riigil ülim aeg tööturu takistusi kaotada

Praeguse majanduse seisu juures on riigil ülim aeg tööturul osalemise takistusi vähendada, leiab Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Järgneb Soosaare kommentaar:

Arvestades majanduse erakordselt head seisu ja kasvavat nõudlust tööjõu järele võib palgakasvu kiirenemist 7,5%ni pidada mõõdukaks. Soodsad töö leidmise ja palgatingimused on suurendanud tööjõu pakkumist. Rändestatistikast nähtub, et töötajaid on leitud ka väljastpoolt Eestit. Samas näitavad ettevõtjate hinnangud, et tööd oleks pakkuda märksa suuremale hulgale inimestele, kui praegu tööl käib.

Riik saaks tööjõupuuduse probleeme leevendada, toetades tööjõu pakkumist. Kuigi palju reforme on juba tehtud ja tööturul osaleb juba praegu väga suur osa tööealistest inimestest, on ülim aeg tööturul osalemise takistusi veelgi vähendada.