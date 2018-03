Lätis kuue aasta kiireim majanduskasv.

Läti statistikaameti teatel oli mullu riigis kuue aasta kiireim majanduskasv - võrreldes 2016. aastaga tõusis SKP 4,5% võrra.

Eile avaldas mulluse SKP kasvunumbri ka Eesti Statistikaamet: meie majanduskasv oli 2016. aastaga võrreldes 4,9%. Kasvu panustasid enim ehitus, info ja side ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Swedbanki ökonomist Agnese Buceniece ütles LTV7 uudistele, et Läti majandus on praegu niivõrd tugev, et saab hakkama ka finantssektorit hiljuti tabanud vapustustega. Kuid selleks, et jõuda tänase tasemeni, on majanduskriisist saati kulunud kümme aastat. "Erinevalt 2007. aastast on majanduskasv ja -struktuur praegu palju rohkem tasakaalus ning ülekuumenemist üldiselt näha ei ole. Arengut toetavad eksport, investeeringud ja tarbimise kasv," loetles ta.

Eelmisel aastal kukkus kõigi teiste tubli kasvu taustal ainsana finants- ja kindlustussektor - tervelt 17%, ning ka uus aasta algas selles vallas hoobiga kogu riigi mainele, nentis väljaanne. Kuid Buceniece sõnul mõjutavad kõnealused skandaalid riigi majandust tervikuna väga vähe.

Selleks aastaks prognoosib Swedbank Lätile väiksemat kasvuhoogu, tuues prognoosi senise 4,2% pealt 4% künnisele - kuid ka seda peetakse endiselt kiireks kasvuks, rõhutas Buceniece.