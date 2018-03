Liigne optimism võib tuua pohmelli

Ainult tellijale

Kui suure hurraaga uude aastasse joosta, võib see lõppeda peaga vastu seina, hoiatab.Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar, et kuue aasta kiiremast kasvust hoolimata tasub hoida konservatiivset joont.

Suurima panuse majanduse arengusse andsid ehitussektor, ITK ning kutse- ja tehnikaalased tegevusalad. Hoolimata ilusatele numbritele ja meedia optimismile leidsid ehitusettevõtted, et talitada tuleks tasa ja targu.

Kevad toob ehitusturul hinnatõusu

Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar leidis, et hoolimata positiivsest tagasivaatest möödunud aastale tasub hoida konservatiivset meeleolu. Meediakajastusi uskudes läheb kogu majandusel, sealhulgas ehitusel, erakordselt hästi. Ja õige ta on. Aga kui suure hurraaga uude aastasse joosta, võib see lõppeda peaga vastu seina.

“Kevad ja suvi toovad hindade kasvu. See on iga-aastane trend, kuid tänavune tuleb viimaste aastate keerulisim. Linnaäärne elavneb ja alltöövõtjad ning töömehed liiguvad sinna. Töökäte puudus muutub eriti teravaks ja hakkab survestama palkasid. Materjalide tootjad soovivad samuti hindu tõsta. See toob kaasa üldise hinnatõusu,” kirjeldas Somelar.

Et vältida tööjooksikute tekitatud seisakuid, töötas viimasel suuremal objektil – Lõunakvartalis – mitu alltöövõtjat. See võimaldab kiiret asendust, kui keegi jätab objektile ilmumata. Ilma võõrtööjõuta poleks need manöövrid võimalikud olnud. Järgmisena ootab oma järge uus IT maja.

Kuna otsused ei ole lühiajalised, soovitas Somelar tasakaalukusele rõhuda. Liigne optimism võib tuua pika pohmelli. Eelmist kasvuperioodi ilmestasid ettevõtete isiklikud tehased ja büroohooned. Tuulte pöördudes jäid need kaela peale. “Ohu märke on tänagi õhus,” märkis Somelar.