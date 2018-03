Rootslased saavad Spotify abil miljardärideks

Kui muusikamängija Spotify hind püsib praeguse taseme lähedal, teeb börsile minek firma asutajad Daniel Eki ja Martin Lorentzoni miljardärideks.

Kauppalehti kirjutab, et ettevõtte teatel on aktsiaid seni omandatud 132,5 dollariga, mis teeb ettevõtte turuväärtuseks 23 miljardit dollarit. Ettevõttel nimelt pole IPO-hinda määratud, vaid see tekib pakkumise käigus. Kui hind jääb börsile minekul samaks, saavad selle asutajad Daniel Ek ja Martin Lorentzon miljardärideks. Esimese käes on ettevõttest 9 protsenti ja teisel 12.

See juhtub ka siis, kui aktsia eest makstakse 64 dollarit nagu Tencent hiljuti.