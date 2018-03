Šveitslased hääletavad rahvusringhäälingu kaotamise üle

Šveitslased otsustavad sel pühapäeval oma rahvusringhäälingu saatuse: nad hääletavad algatuse üle, mis soovib kaotada litsentsitasud, millel põhineb ringhäälingu rahastamine ja mis sätestab, et riik ei saa enam meediaettevõtet omada.

Šveitsi rahvusringhäälingu raha tuleb ringhäälingu tarbimise litsentsitasust, mida maksab iga majapidamine korra aastas ja mis on praegu 451 franki ehk umbes 390 eurot, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Muudatusettepaneku algataja põhjendab, et SRG SSR on privilegeeritud teenusepakkuja, kelle tegevus takistab eraettevõtete tegutsemist nii televisioonis kui raadios – algatuse tegijate väitel moonutab see meediaturgu. Ettepaneku vastased ütlevad, et algatus hävitab tasakaalustatud meedia ning jätab tagaplaanile vähemused ja regioonid.

Šveitsi rahvusringhäälingul on põhjust süüdistada paljuski iseend, sealhulgas suuresti ebapopulaarset laienemispoliitikat 1990ndatel ning ülepaisutatud ja tarbetult kulukat infrastruktuuri, mille vajalikkust on ringhäälingul olnud keeruline avalikkusele selgitada, ja loomulikult piinarikkalt kalleid tasusid.

Algatus võib käima lükata doominoefekti, mis mõjutab ka teisi rahvusringhäälinguid.

