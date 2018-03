Ukraina sai gaasisõjas vahevõidu

Stockholmi arbitraažikohus otsustas eile, et Gazprom peab maksma Ukraina gaasivõrgufirmale Naftogaz 2,56 miljardit dollarit hüvitist.

Kauppalehti kirjutas, et ettevõtted on kohut käinud 2014. aastast peale. Osapooled on vaidluses üksteisele erakordselt suuri hüvitisenõudeid esitanud. Gazprom nõuab Naftogazilt 56 miljardi dollari suurust hüvitist ettevõtete vahelise lepingutüübi „Võta või maksa“ alusel.

Naftogaz omakorda on esitanud Gazpromile 16 miljardi dollari suuruse arve, kuna see ei ole ukrainlaste arvates tarninud kokkulepitud mahus gaasi nende võrgu kaudu Lääne- ja Kesk-Euroopasse. Ukrainlaste hinnangul kaotas Naftogaz sellega seoses tasu 16 miljardi dollari ulatuses.