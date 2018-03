Jäätmete ringlussevõtt saab rahasüsti

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas jäätmete kogumise, sortimise ja ringlussevõtu arendamiseks mõeldud toetuse uuendatud tingimused. Jäätmekäitlusega seotud tegevuste arendamise jaoks eraldatakse 12 miljonit eurot, teatas keskkonnaministeerium.

"Eestis tekib täna ligikaudu pool miljonit tonni olmejäätmeid, millest lõviosa jõuab põletusahju või prügimäele. Vaid kolmandik olmejäätmetest saab ringlussevõtu teel endale uue elu. Otsesõnu on see ressursside raiskamine. Vajame rohkem selliseid tarku lahendusi, mis jäätmetest hoopis tooted teeks," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Olulisim erinevus võrreldes varasemate taotlusvoorudega on jäätmete liigiti kogumise soodustamine. "Sisuliselt tähendab see, et toetame jäätmejaamade ja -majade rajamist või arendamist. Põhjus on lihtne - jäätmeid ei koguta liigiti piisavalt ja see asjaolu on takistuseks ka ülejäänud ringlussevõtu investeeringute tegemisel," selgitas Kiisler.

Toetust ei anta sellistele tegevustele, mille tulemusena ei toimu jäätmete ringlussevõtt. Näiteks jäätmete termilise töötlemise süsteemide arendamiseks ja jäätmekütuse tootmiseks. Samuti ei luba abi andmise reeglid anda toetust ettevõtja oma jäätmete käitlemiseks ning väljastpoolt Eestit tekkinud jäätmete käitlemiseks.

Toetuse osakaal võib moodustada kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest ja maksimaalselt 5 000 000 eurot. Toetust saab alates 15. märtsist hakata taotlema SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.

Jäätmete meetme tegevuseks on kokku ette nähtud ligi 24 miljonit eurot Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist aastatel 2014-2020. 2017. aastal sai meetmest toetust Advanced Sports Installations Europe AS spordiväljakute aluse elastsuskihi korduskasutuseks ettevalmistamiseks 137 025 eurot.