Raskustes Rapala loobus muutustest

Kalastustarvete tootja Rapala kaotab käivet ja kasumlikkust, nii et analüütikud pole rahul ettevõtte sooviga jätta nõukogu koosseis samaks, kirjutas Kauppalehti.

Ettevõtet jälgiv analüüsimaja Inderes juhtis tähelepanu sellele, et olukorras, kus ettevõttes on probleeme, võiks nõukogu vahetus kasuks tulla.

Rapala teatas, et aktsionärid, kelle käes on 38 protsenti ettevõtte aktsiatest ja häältest, teevad üldkoosolekule ettepaneku jätta nõukogu koosseis samaks.

Aktsionäri vaatest paistab Rapala kehv. „Aktsia hind on viie aastaga peaaegu poole peale kukkunud. Dividend on kahanenud 80 protsenti ja kasum on väike. Strateegiliselt on tehtud selgeid valeotsuseid. Nõukogu vastutab selle eest,“ ütles Inderesi peaanalüütik Sauli Vilen.

Jaanuaris tulemushoiatuse andnud Rapala teates tulemused kaks nädalat tagasi. Ettevõtte võrdluskõlblik kasum kahanes 0,1 miljonile aastataguselt 3,2 miljonilt. Kasumlikkus kahanes ettevõtte teatel keerulise turuolukorra tõttu, seda eriti Venemaal ja Prantsusmaal. Ka käive kahanes.

Selleks aastaks ennustab mullusest paremat tulemust ja ootab võrdluskõlblikuks kasumiks üle 15 miljoni euro.

Ettevõtte üldkoosolek toimub 29. märtsil.

Ettevõtte aktsia on aastaga kaotanud väärtusest 26 protsenti ja kaupleb 3,26 eurol.