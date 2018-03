Tippjuhi mõrva tellija jääb igaveseks varju

Kui Dari mõrvarid pandi kiiresti kinni, siis jätkuvalt on lahtine küsimus, kes oli kogu sündmuste ahela käivitaja ehk Ottise mõrva tellija. Nimelt eraldati Dari tapmisest kriminaalasi tuvastamata isikute suhtes, kes võisid kaasa aidata Ottise tapmisele – teisisõnu, riigifirma juhi atentaadi tellijat otsiti eraldi.

Veel 2009. aastal märkis „Pealtnägija“, et jälitustöö käib edasi, kuna uurijaid häirib see, et tapmise tellija käib vabalt ringi. „Häirimise vastu saabki ainult teha seda, et me peame selle inimese kohtu ette viima, tõendama tema teo või tema osaluse selles või vähemalt tõendama selle, et ta teadis sellest," ütles toonane Põhja politseiprefektuuri prefekt, praegune politseijuht Elmar Vaher toona „Pealtnägijale“. Ta ütles ka, et töötatakse kellegi konkreetse kallal.

Uurimine jooksis liiva