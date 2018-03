Trump: tariife ei tule ainult ühel juhul

President Donald Trump andis esmaspäeval märku, et terase- ja alumiiniumitariife ei pruugita kehtestada. Seda juhul, kui NAFTA kokkulepe üle vaadatakse, vahendab CNBC.

„Alumiiniumile ja terasele kehtestatavad tariifid jäävad ära ainult siis, kui sõlmitakse uus ja õiglane NAFTA (Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Leping) kokkulepe,“ kirjutas Ühendriikide president esmaspäeval Twitteris.

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2018

...treat our farmers much better. Highly restrictive. Mexico must do much more on stopping drugs from pouring into the U.S. They have not done what needs to be done. Millions of people addicted and dying. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2018

USA, Kanada ja Mehhiko ametnikud kohtuvadki täna selleks, et alustada NAFTA viimaseid läbirääkimisi. Koos Trumpi tariifide avaldusega on need läbirääkimised muutunud tunduvalt keerukamaks. Eelmise nädala neljapäeval teatas Trump, et USA kehtestab terase- ja alumiiniumiimpordile vastavalt 25- ja 10protsendilise tariifi. Kardetakse, et otsus võib sütitada kaubandussõja.

Vaatamata maailma riigijuhtide pahameelele on Trump jäänud oma seisukoha juurde. President ütles isegi seda, et „kaubandussõda on väga hea ja neid on kerge võita“.

Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Leping sõlmiti 1992. aastal Kanada, USA ja Mehhiko vahel. Trumpi arvates on leping praegusel kujul ebaõiglane.