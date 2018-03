Eesti Gaas sõlmis Megastari varustamiseks viieaastase lepingu

AS Eesti Gaas ja AS Tallink Grupp sõlmisid raamlepingu, mille alusel varustab Eesti Gaas Tallinna ja Helsingi vahel sõitvat Megastari laeva ka järgmise viie aasta jooksul veeldatud maagaasi ehk LNGga.

"Lepe kinnitab, et möödunud aasta jaanuarist alanud koostöö on mõlemaid osapooli rahuldanud," kommenteeris pressiteates Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot. "Eesti Gaasi jaoks on olnud tegemist esimese suure LNG-projektiga, kliendi usaldus annab märku, et oleme võetud ülesandega hästi hakkama saanud. Eesti Gaasil on võimekas rahvusvaheline meeskond, kes omab nüüd unikaalset kogemust LNG tarneallikate, logistika ja tehnoloogiliste lahendustega."

Eelmisel aastal punkerdati Megastarile 675 poolhaagist LNGd, koguseliselt 12 312 tonni (169,5 GWh). LNGd on tarnitud peamiselt 350 kilomeetri kauguselt Pihkvast, kuid lisaks ka Soomest ja Poolast. Megastari punkerdatakse Vanasadamas otse LNG poolhaagisest laeva, olenevalt laeva vajadusest kaks kuni neli haagist öö jooksul.

Tallinki juhatuse esimehe Janek Stalmeisteri sõnul on Eesti Gaas usaldusväärne partner. "Enam kui aasta kestnud koostöö on andnud veendumuse, et LNG tarnekindlus ja kvaliteet on head, seetõttu oleme otsustanud võrreldes möödunud aastaga Eesti Gaasi tarnitavat LNG kogust suurendada," lisas ta.