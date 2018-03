Enefit Energiatootmine vahetab juhti

Aprillil alustab Enefit Energiatootmise juhatuse esimehena Mart Proos, ettevõtet kaheksa aastat juhtinud Tõnu Aas otsustas aja maha võtta, teatas ettevõte.

Enefit Energiatootmise puhul on tegemist hiiglasliku ettevõttega, mille 2016. aasta käive oli 339,6 miljonit eurot ja kasum 68 miljonit eurot. Siis ühendatigi Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS ning Eesti Energia Õlitööstus AS Enefit Energiatootmine ASiks.

„Arvestades Mart Proosi mitmekülgset juhtimiskogemust ja tema ehitusinseneri tausta, olen veendunud, et tegemist on kogenud juhi, tasakaaluka inimese ning hea meeskonnamängijaga, kes sobib hästi energiatootmise meeskonda. Energiatootmist ootavad ees mitmed põnevad väljakutsed, keskkond muutub pidevalt ja ma usun, et Mart Proos on igati sobilik inimene nende muutustega hakkama saamiseks,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.