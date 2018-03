Helsingi raha pressib Tallinna kinnisvaraturule

Kokkujooksmise äärele jõudnud Helsinki kinnisvaraturg peletab üha rohkem soome raha Tallinna, kus Soome investorid taas üksi ja hulgi kortereid kokku ostavad, märkis Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer.

Ayrer räägib, et on paar viimast aastat manitsenud meelerahule intriigiotsijaid, kes sooviks Skandinaavia kinnisvaraturul toimuvat üks-ühele Eesti peale üle kanda: see, kui Stockholmi turg on mullis ja Helsinki pingestub, ei tähenda veel, et Tallinna turul oleks mull. Tema hinnangul oleme tunnistajaks kiirele hinnatõusule, kuid mitte mullile.