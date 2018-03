Riigihankeid Eestis 2 miljardi eest

Tallinnasse kavandatud Reidi tee on üks kurikuulsamaid ehitushankeid, lepingu maksumus on 33 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Möödunud aastal korraldati kokku 10 375 riigihanget ja esialgsel hinnangul kujuneb eelmisel aastal alustatud hangete kogumaksumuseks pisut üle 2 miljardi euro, selgub rahandusministeeriumi riigihangete statistika lühikokkuvõttest.

Kokku on veebruari alguse seisuga sõlmitud eelmisel aastal alustatud hangete tulemusena 12 200 hanke- ja raamlepingut, teatas ministeerium. Lepingu sõlminud pakkujatest 87 protsenti olid väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted ja 13 protsenti suurettevõtted.

„Hea meel on tõdeda, et Eesti on Euroopa Liidus esirinnas e-riigihangete läbiviimises, sest möödunud aastal korraldati elektroonilisi riigihankeid 93 protsenti hangete koguarvust, kasvas aastaga 3 protsendi võrra,“ ütles rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi.