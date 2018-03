Soome sündivus tegi pea 150 aasta rekordi

Sündivus oli Soomes eelmisel aastal ajalooliselt madal – viimati oli see number nii väike aastal 1868, kirjutas Yle uudisteportaal.

Soome rahvastik kasvab ainult sisserändajate abiga, riiki saabus 17 000 inimest rohkem kui sealt lahkus.

Soomes on sündivus seitse aastat järjest kahanenud. Soome statistikaameti andmetel sündis Soomes eelmisel aastal 50 139 last, surmasid oli 3000 võrra rohkem. Aastaga vähenes sündimus 5 protsenti.

Soome elanikkonna suurus on 5 516 224 inimest.

Et ajaloost leida nii väikese sündimusega aastat, tuleb ajas tagasi minna nälja-aastasse 1868. Siis sündis elavana 43757 last. Tol ajal sünnitas naine elu jooksul keskmiselt neli last, nüüd on see number 1,5. Tõsi, laste suremus oli tol ajal teisest klassist.