Autoveoseadus teeb trahvi mõjusaks

Selle aasta juunis hakkab kehtima uus autoveoseadus, mis suurendab oluliselt tegevusloata vedude eest tehtavat trahvi, kirjutas logistikauudised.ee.

Rembel juhib tähelepanu, et oma kulul vedu teostaval ettevõttel ei pea olema tegevusluba, kuid ta peab suutma tõestada, et see on omal kulul vedu. „Kui nõuetele vastavust ei suudeta tõendada, loetakse vedu tasuliseks veoseveoks,“ selgitas ta.

Tegevusloata vedude puhul on trahv juriidilisel isikul senise 1200 asemel 32 000 eurot, viitas Rembel.

