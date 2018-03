Baltikumi külastab rahapesuga võitlev USA poliitik

Ainult tellijale

Ainult tellijale

USA rahandusministeeriumi rahapesu ja terrorismi rahastusega võitlemise abirahandusminister Marshall Billingslea on visiidil Baltimaades.

Billingslea saabub Eestisse ja Lätti kõigest mõni nädal pärast seda, kui USA rahandusministeeriumi finantskuritegudega tegelev üksus FinCEN teatas, et Läti ABLV pank on rahapesu kahtluse all, mille järel pank kahe nädala jooksul uksed sulges.

Eestis kohtub Billingslea kolmapäeval Eesti rahandusminister Toomas Tõnistega, selgub rahandusministeeriumi eelinfost. USA saatkonnast Eestis öeldi, et lähemat infot visiidi kohta antakse pärast visiidi lõppu. Lätis on Billingslea kolmapäeval ja neljapäeval, kirjutab Läti uuriva ajakirjanduse väljaanne re:Baltica.