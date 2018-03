Euroopa Komisjon hoiatab Eestit ettevõtete maksustamise pärast

Rahandusministeerium peab kirjeldatud skeeme teoreetiliseks

Euroopa Komisjoni etteheide, nagu puuduksid Eestis spetsiifilised ärakasutamisvastased reeglid, on rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul juriidiliselt peaaegu õige, kuid ei oma praktilist tähendust.

"Esiteks on Eestil on üle võetud kõik kohustuslikud Euroopa Liidu maksudirektiivid. Me rakendame ka kõiki asjakohaseid OECD rahvusvahelise maksustamise põhimõtteid. Eestil ei ole ka lahtisi küsimusi Euroopa Liidu maksukäitumise töögrupis, kus liikmesriigid arutavad üksteise maksusüsteeme eesmärgiga välja juurida ja ära hoida kahjulikke maksurežiime," rääkis Jegorov.

Asekantsler märkis, et esiteks ei arvestata Eestis maksustamisel näilike tehingutega, vaid maksustatakse varjatud tehinguid. Kui tehingute sisu ja vorm satuvad vastuollu, siis määratakse maks majandusliku sisu järgi, ja nii kõigi maksude suhtes. "Kui Eestis näidatakse tuluna seda kasumit, mis Eestile ei kuulu, teeb maksuhaldur väga aktiivset koostööd teiste riikide maksuhalduritega, et välja selgitada, millisel riigil on tegelikult kasumi maksustamise õigus," lisas ta.

Üldist pettusevastast põhimõte on Jegorovi sõnul tulumaksuseadusse lisatud ka kasumimaksu kontekstis, sellega välistatakse ühemõtteliselt maksuvabastuste rakendamise olukorras, kus tehingu või tehingute ahela ainus või peamine eesmärk on maksueelise saamine.

Aasta lõpuks võetakse aga Jegorovi sõnul üle veel üks direktiiv, millega välistataks võimalus kasumite topeltmittemaksustamiseks. "Meil on Euroopa Liidu liikmesriigina kohustus ja valmidus see direktiiv üle võtta, kuigi risk, et Eestit kasutatakse sellise võimaluse ärakasutamiseks, on iseenesest väike," lisas ta.