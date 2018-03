Luuakse krüptovaluutade indeks

USA suurim krüptovaluutade vahendusplatvorm Coinbase teatas, et plaanib luua krüptovaluutade indeksi. Tegemist oleks krüptovaluutade kaalutud indeksiga, midagi sarnast nagu aktsiaturgudel on Dow Jonesi tööstuskeskmise indeks.

Coinbase’i tegevjuht Asiff Hirji ütles teisipäeval CNBC telekanalis, et see annaks investoritele ligipääsu korraga kõikidele krüptovaradele, millega Coinbase’i platvormil kaubeldakse. Coinbase’ile kuuluval GDAXi platvormil kaubeldakse praegu nelja suure krüptovaluutaga – bitcoin, bitcoin cash, litecoin ja ether. Nii nagu Dow Jonesi tööstuskeskmise indeks annab investoritele aimu, kuidas läheb aktsiaturgudel ja USA majandusel, kajastaks Coinbase’i loodav indeks krüptovaluutade liikumist.

Hirji sõnul on Coinbase väga ettevaatlik uute krüptovaluutade lisamisega oma platvormile ning analüüsib hoolikalt, et nad ei võtaks Hirji sõnul platvormile kauplemiseks „igasugust prahti, mis turule on toodud“. Aga need krüptovaluutad, mis platvormile võetakse, lisatakse plaani järgi ka krüptovaluutade indeksisse.