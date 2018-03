Baltic Workboats sai eksporditeo auhinna

KredEx Krediidikindlustus andis möödunud aasta silmapaistvate ekspordisaavutuste eest Saaremaa laevaehitusettevõttele Baltic Workboats auhinna Eksporditegu 2017.

“Baltic Workboatsi jäi meile eksportööridest silma just sellega, et on kasvatanud jooksvalt olulisel määral tehase töömahtu ja sõlminud koostööpartneritega eelmisel aastal mitu suurt ekspordilepingut, mis mitte ainult ei räägi saarlaste heast laevaehituse kompetentsist, vaid tõstab kogu Eesti laevatööstuse maailmakaardile,” märkis auhinda üle andnud KredEx Krediidikinldustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.