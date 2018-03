Homme hommikuprogrammis: töötav tudeng, Aadu Polli ja Investly

Reedel kell 7 algavas hommikuprogrammis on kolm külalist – töötav tudeng Karl Andreas Sprenk, tselluloositehast rajav ettevõtja Aadu Polli ning äsja oma finantstehnoloogiaettevõttesse Investly rahastuse maailmakuulsalt tipptennisistilt Andy Murraylt saanud Siim Maivel.

Lisaks tuleb hommikuprogrammis juttu börsitoimetuse ajakirjaniku Liina Laksiga maailma väärtpaberi- ja rahaturgudelt toimuvast ning mängime ka lõiku värskest "Uus Maa kinnisvarasaatest". Hommikuprogrammi veavad Meelis Mandel ja Kadri Põlendik.

Peale selle on reedel Äripäeva raadio eetris veel neli saadet.

10.00–11.00 “Isemajandav Eesti”. Missugune võiks Eesti välja näha nelja, kümne ja 50 aasta pärast? Kui kaugele peaks olema jõudnud riigireform? Kui jõuliselt peaks sellega tegelema? Otsestuudios arutlevad Europarlamendi liige Kaja Kallas, Ellex Raidla asutaja Jüri Raidla ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

11.00–12.00 “Sisuturundussaade”. OnlineExpost ja Kodumessist.

13.00–14.00 “Uus Maa kinnisvarasaade”. Kas soomlased siis jooksevad Eestile tormi või mitte? Kas Tallinna üüriturg kuumeneb üle? Miks arendajad ja ehitajad pingutavad järgneva 1,5 aasta jooksul eriti palju hooneid valmis saada? Neile küsimustele annab vastuseid Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi, keda intervjueerib Kadri Põlendik.

15.00–16.00 “Kullafond”. Meenutame kaht saadet, mille fookuses on president Toomas Hendrik Ilves. Esimeses saates vaatasid presidendi rahakotti ajakirjanikud Vilja Kiisler ja Harry Tuul ning küsisid, millal Ilves oma kodutalu toetuse maksumaksjale tagastab ja kas Kersti Kaljulaid peaks Euroopa kontrollikojast saadavast rahast loobuma? Teises saates selgus, kes on need, kes peavad Ilvese eest Ärma talu toetuse asjus vassima.