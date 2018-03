Mychef.ee omanike uus start-up kaasas ICOga 6,3 miljonit dollarit

Toidutellimisrakenduse Mychef.ee omanikfirma uus start-up Dorado, mis pakub uudset tellimis- ja kohaletoimetamislahendust, kaasas ICO (initial coin offering) raames 6,3 miljonit dollarit kokku 7725 kasutajalt üle maailma, teatas ettevõte.

Dorado kaasasutaja Jonas Karosase sõnul soosib tänapäeva elustiil nõudlust integreeritud kohaletoimetamisteenuste järele, kuid pakkujad on olnud muutustega kohanemisel aeglased. "Siin tulebki mängu uudne lahendus. Dorado logistikaplatvorm kasutab Uberi plokiahela tehnoloogiat. Tänu sellele soovime tõusta ülemaailmseks liidriks detsentraliseeritud kohaletoimetamislahenduste pakkujate seas," kommenteeris Karosas.

Edaspidi on Doradol plaanis investeerida ka droonidesse ja robotitetesse, mis võimaldab tellimuste täitmise kiiruse tõsta tulevikus 15 minuti või veel lühema ajani.

Laienemisel on Dorado esmabe siht on siseneda Poola ja Venemaa turule. Kaasatud investeeringu toel on ettevõttel plaanis soetada Poola üks kiiremini kasvavaid toidu kohaletoimetamise platvorme woopit.com. Venemaal tehakse koostööd Eygenyi Tikhorimoviga, kes seisis ka eBay, Yandexi ja ozon.ru veebiteenuste Vene turule tutvustamise taga. Seejärel loodetakse tutvustada oma teenust Austraalias ja Kanadas, kus nähakse soodsaid võimalusi arenguks.

Dorado sai alguse toidu tellimisele ja kohaletoimetamisele keskenduvast firmast Foodout, mis Eestis majandab toidutellimisrakendust Mychef.ee.