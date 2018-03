Rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni peasekretäri sõnul on suur probleem aga ka Euroopa Liidu juhtivate riikide, esiti Prantsusmaa ja Saksamaa, ent nüüd nende kiiluvees ka Belgia, Austria ja Luksemburgi katsed Ida-Euroopa vedajad enda turult välja puksida. „Selleks mõeldakse igasuguseid riukaid välja,“ tõdes ERAA peasekretär.

Näiteks ei tohi autojuht autos ööbida või seal pikka puhkust pidada, vaid peab hotelli minema. See on Kuldkepi sõnul täielik absurd – esimene küsimus on juba see, kes koormat valvab. Teine küsimus on see, et pole sobivaid parklaid – õigemini, parklad on, ent ööbimiskohti mitte. Odavad hotellitoad on aga kümme korda kehvemad kui tänapäeva autokabiin, kus on käepärast nii magamiskoht kui ka võimalused teha endale sööki ja sooja jooki.

Kui aga näiteks Prantsusmaal juht siiski sõidukisse ööbima jääb, on trahv 30 000 eurot. „Sa kuulsid õigesti, 30 000 eurot! Ja kui sa hakkad nendega õiendama, on 60 000 eurot. See on hullem kui kriminaalkaristus ju!“ ei varjanud Kuldkepp enda pahameelt. „Selles mõttes nad tahavad meist ikka iga hinnaga lahti saada. Iga hinnaga!“