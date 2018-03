Tulevikuauto hakkab andmetega kauplema

Ainult tellijale

Autotootjad jooksevad andmeärile tormi.

Moodne tehnoloogia paneb autotootjad aga uue probleemi ette: kas inimene on ka tegelikult nõus sellega, et autotootja teab, kus ta reisib, mitut inimest sõidutab, kui kiiresti sõidab ja kas liiklusreegleid rikub. Rääkimata sellest, missugune on sõidustiil.

Autotootjad on oma klientide kohta andmeid kogunud juba pikka aega, kuid võrdlemisi väike arv andureid ning tagasihoidlike võimalustega tarkvara ei võimaldanud seni saadud infot töödelda sellises mahus, et need enda tarbeks ka äriliselt tööle panna. Tänu tehisintellektile ning muudele moodsatele tehnoloogiatele on tuuled pöördumas.

Võimalik, et tulevikus hakkab töölt koju sõites korduma järgnev stsenaarium. Sa peatud, sest fooris on punane tuli, su auto “mõistab” seda ning kuvab sulle ekraanile reklaami, mis viitab mõnele heale diilile lähedal asuvas söögikohas. Kas sind häiriks selline reklaam? Mitu uut idufirmat usub, et mitte, kuna inimesed on tulevikus üha rohkem nõus oma privaatsust heade pakkumiste ja soodustuste vastu välja vahetama.

Andmetöötlus läheb hinda

Strategy Analyticsi ekspert ning autotootjatega andmealast koostööd tegev Roger Lanctot ütles intervjuus Bloombergile, et autotootjad on mõistma hakanud, et kliendiandmete sõda on aina tuure kogumas. Lanctoti sõnul peaks autotootjad jõudma andmete analüüsis sellele maale, kus on praegu näiteks Facebook ja Google – kasutada töödeldud andmeid selleks, et teenida tulu.

Autotööstuse eksperdid ütlevad, et tegelikult võimaldab moodne tehnoloogia inimest igasuguste hädade eest hoiatada või vähemasti suurendab tõenäosust, et probleemidele saadakse kiiresti jälile. Näiteks võiks auto suuta ennustada, millal peaks inimene minema rehvirõhku kontrollima, aga ka näiteks parkimiskoha otsimisel või juhtima autojuhi tähelepanu sellele, et ta on jõudnud linnas piirkonda, kus juhtub palju õnnetusi.

Fordi juht Jim Hackett ütles Bloombergi vahendusel, et ka autovaraste põli läheb aina viletsamaks, kuna tulevikuauto annab märku oma asukohast.

Eeskätt USAs hakkavad autotootjad ilmselt andmeid rahaks vahetama üsna pea. Autotootjad usuvad, et kui leida üles kliendi nii-öelda nõrk koht, ei peaks olema probleem andmed enda jaoks tööle panna. Näiteks on inimene nõus müüma oma andmeid siis, kui ta saab vastu kas autoostu sooduskupongi või saab kütust osta taskukohasema hinnaga.

Mõistagi jagatakse andmeid laiali siis, kui inimene ise diiliga nõus on.