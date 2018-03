Helsingi korteriturg hakkab jäätuma

Tavatarbijale on hinna alanemine hea uudis, kalli krundi ostnud arendajatele see aga head ei tee. Näide on naabermaalt Rootsist kohe võtta: tulemus on see, et Rootsi ehitusfirmade aktsiad on kõvasti kukkunud.

Rootsi ja Norra korteriturgu on jahutanud suuresti rahastamises toimunud muutused.

Kinnisvarainvesteerimisfirma Investors House’i tegevjuhi Petri Roinineni Soomes rahastuse muudatusi vaja pole. „Soome kinnisvarasektor pole üleliia suure võlaga ega ülekuumenenud, nii et seda pole vaja reguleerida. Pangad on juba praegugi elamuehituse rahastamisega väga ettevaatlikud, seega kuna midagi viga pole, pole vaja seda ka parandada.“