Relvakaubandusel käes hea aeg

Saudi Araabia ja Egiptuse relvaimport on viimase viie aastaga kolmekordistunud. Maailma suurim relvaimportija on India, mille osa koguekspordist on 12 protsenti. India import kasvas ligikaudu veerandi võrra ja suurim osa relvadest on Venemaa päritolu.

Peale USA ja venemaa kuuluvad viie suurima relvaeksportööri hulka Prantsusmaa, Saksamaa ja Hiina. Nende viie käes on kolmveerand kogu maailma relvamüügist.

Kui Prantsusmaa ja Hiina relvaeksport on viie aastaga tublisti kasvanud, siis Saksa müük on kahanenud. Tõsi, riigi eksport Lähis-Ida maadesse on kahekordistunud.

Hiina relvi on aga varasemast tunduvalt rohkem Türki müüdud.

Rahvusvaheline relvakaubandus pööras paarikümneaastase kahanemise järel taas tõusule 2000ndate aastate alguses. 1980ndate aastate müüginumbritest ollakse aga veel kaugel maas.