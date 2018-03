Venemaa relvaäri kaotas turgu USA-le

SIPRI vanemuurija Pieter Wezeman märgib keskuse pressiteates, et kuigi Lähis-Idas toimuvad vägivallateod ja sealsed inimõigused on Lääne-Euroopas ja USAs tekitanud debati relvaekspordi piiramise üle, viivad just USA ja Euroopa riigid sellesse piirkonda kõige rohkem relvi.

Saudi Araabia ja Egiptuse relvaimport on viimase viie aastaga kolmekordistunud. Maailma suurim relvaimportija on India, mille osa koguekspordist on 12 protsenti. India import kasvas ligikaudu veerandi võrra ja suurim osa relvadest on Venemaa päritolu.

Peale USA ja venemaa kuuluvad viie suurima relvaeksportööri hulka Prantsusmaa, Saksamaa ja Hiina. Nende viie käes on kolmveerand kogu maailma relvamüügist.