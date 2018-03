AGA laiendab Tallinnas äri ja palkab töötajaid

Gaasiettevõte AGA laiendab oma Tallinnas asuvat Põhja-Euroopa tugiteenuste keskust ning toob siia lähiaastatel juurde 50 töökohta.

Peagi avab firma tema kinnitusel kõikides Põhjala ja Balti riikides veebipoed, milles kaudu saab tellida gaasi ja gaasiseadmeid. Hiljuti käivitati ka Gaas 24/7 iseteeninduspunktid, mis on Eestis välja töötatud kontseptsioon gaasi ööpäevaringselt ostmiseks mobiilirakenduse abil. Seda on plaanis laiendada nii Põhja-Euroopasse kui ülemaailmselt emafirma Linde Groupi tegevusriikidesse.

Samuti jätkab firma Toiviaineni kinnitusel vedelgaasi (propaani) müügiautomaatide võrgustiku laiendamist kõikides Põhja-Euroopa riikides, sealhulgas Eestis. Kõikides nendes projektides on ka Tallinna äriteenuste keskusel täita oma roll.

AGA kinnitas ka, et lähiaastatel on ettevõtte siht kasvatada siinse keskuse töötajate arvu 150 inimeselt 200 töötajani.Inimesed AGA äriteenuste keskuses pärinevad erinevatest taustadest ning rahvustest, nende seas on nii välismaalt naasnud eestimaalasi kui ka välismaalasi, kes on valinud Eesti uueks elukohaks.

Ülemaailmsele gaasi- ja tehnoloogiaettevõttele Linde kuuluv AGA Põhja-Euroopa regiooni üksus rajas oma tugiteenuste keskuse Eestisse 2006. aastal, et protsesside ja funktsioonide ühtlustamise ja koondamise kaudu suurendada oma regionaalset efektiivsust. Keskus katab ligikaudu 200 erinevat tugifunktsiooni, sealhulgas klienditeeninduse ja tellimisega seotud protsessid (order-to-cash), teeninduspunktide, IT- ja ostutugi ning aruandlus, millele on hiljuti lisandunud näiteks SAP-süsteemide ja e-teenuste spetsialisti rollid.