Äripäeva konverentsikeskust juhib Mari Sarapuu

Äripäeva konverentsikeskust juhib eilsest Mari Sarapuu, kes varem töötas Äripäeva konverentside programmijuhina.

Äripäev alustas konverentside korraldamist 1999. aastal, korraldades esimese konverentsi „Äriplaan 2000“ oma kümnendaks juubeliks. Peaaegu 20 tegevusaastaga on sünnipäeva tähistamisest kasvanud ligi 3 miljoni euroga mõõdetav äritegevus. Konverentside õnnestumiseks teeb Äripäevas igapäevaselt üksustes tööd üle kolmekümne inimese.

Aastas korraldatakse ligi 150 konverentsi, seminari ja vebinari, millest saab osa ca 12 000 osalejat. Äripäev on Eesti suurim ärikonverentside korraldaja. Tuntumad konverentsid on Äriplaan, turunduskonverents Password, Pärnu Juhtimiskonverents, Gaselli Kongress, Pärnu Finantskonverents, Pärnu tarneahelakonverents, konverents Laoseis, reklaamifestival Baltic Best, Pärnu Raamatupidamiskonverents, Kaubanduse aastakongress, ehituse aastakonverents, kütuseturu aastakonverents, Tööstuse Äriplaan, internetiturunduse konverents Best Internet jt.