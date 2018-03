Baltic Workboats hakkab stipendiumi maksma

Baltic Workboats hakkab maksma stipendiumi parimatele Kuressaare Ametikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Meremajanduse keskuse laevaehituse eriala õppuritele.

Juhatuse esimehe Margus Vanaselja sõnul on laevaehitaja stipendium välja töötatud selleks, et eriala vastu suuremat huvi tekitada ning õppureid ettevõttesse praktikale ja hiljem tööle kutsuda.

“Laevaehitus on arenenud kõrgtehnoloogiliseks tööstusharuks, kus on vaja nii tipptasemel inseneri- ja projekteerimisoskusi kui ka osavaid keevitajaid, elektrikuid, mehhaanikuid ning puidu- ja viimistlustööde tegijaid. Selleks, et pakkuda klientidele maailmatasemel laevaehituse kvaliteeti, on vaja stabiilset, motiveeritud ja kompetentset tööjõudu. Seetõttu süvendame veelgi oma senist head koostööd laevaehituse eriala õpetavate koolidega ning hakkame uue õppeaasta algusest maksma parimatele õppuritele stipendiumi,” rääkis Margus Vanaselja.

Stipendiumi hakatakse maksma kuni viiele paremale ametikooli teise ja kolmanda väikelaevaehituse kursuse õpilasele. Samuti võivad stipendiumiga arvestada kolm paremat Meremajanduse keskuse üliõpilast. Stipendiumi suurus on ametikooli õpilastele 100 eurot kuus ning Meremajanduse keskuse tudengitele 150 eurot kuus. Maksmise eelduseks on aktiivne osalemine praktikal ja põhjendatud ettepanek atesteerimiskomisjonilt.

Baltic Workboats toodab alumiiniumist töölaevu ja ettevõtte peamisteks klientideks on Eesti ja teiste Euroopa riikide avaliku sektori asutused – piirivalve, politsei, tolliteenistused, kalakaitse, lootsi- ja sadamateenistused. Baltic Workboats peab oma peamisteks sihtturgudeks Läänemere, Põhjamere ning Kaspia mere äärseid riike. Ettevõte asub Saaremaal ja seal töötab 135 inimest.

Baltic Workboatsi käive oli 2016. aastal 27 miljonit eurot ja kasum 2,8 miljonit eurot.

Kredex Krediidikindlustus andis eelmise aasta tegevuse eest Baltic Workboatsile auhinna Eksporditegu 2017. Põhjustena nimetas ta, et 2017. aasta veebruaris Rootsi riigiga kokkuleppe Stockholmi piirkonnas sõitva aluse ehitamiseks, mõni nädal enne seda aga Saksa politseiga kolme patrull-laeva tellimuse, kus kasutatakse Baltic Workboatsi välja arendatud uue generatsiooni keretüüpe. Samuti tarniti õlireostuslaev Bangladeshi ning jätkub koostöö varasemate lepingupartneritega – näiteks Kasahstani uurimislaeva ehitamiseks, Rootsi 100meetrise praami ehitamiseks jne. Novembris andis ettevõte aga üle esimese USA turu jaoks väljaarendatud ja patenteeritud tüüpi laeva.