Mida eestlased netipoodidest ostavad?

Kui muidu sooritavad Eesti inimesed teiste riikidega võrreldes keskmiselt vähem e-oste, siis tehnika ja tehnoloogia valdkonna tooteid tellitakse e-poodidest keskmisest jällegi rohkem, selgub Kantar TNS teostatud rahvusvahelisest uuringust, mille tellis pakiveofirma DPD.

Eesti e-ostlejat Euroopaga võrreldes selgub, et kui meil teeb vähemalt ühe füüsilise eseme ostu kuus 33% interneti kasutajatest, siis Euroopa keskmine on 54%, Inglismaal lausa 66%.

Kõige enam on ostetud

tehnikat ja elektroonikat (39%)

ilu- ja tervisetooteid (36%)

riideid (33%)

vaba aja tooteid (30%)

jalatseid (26%)

raamatuid (24%)

Kõige rohkem tellitakse tooted, peamiselt just tehnika, elektroonika, riiete ja aksessuaaride valdkonnast, Hiinast. Tervelt 65% Eesti e-ostlejatest on öelnud, et on teinud tellimusi Hiina kauplustest, 51% Inglismaalt ning 39% Saksamaalt.

„Mujal Euroopas eelistatakse välisriikidest tellides pigem geograafilist lähedust, ligi kolmandik ostlejatest teeb oma tellimused naaberriikidest. See vähendab ju ka kohaletoimetamise aega. Meil sooritab ostu mõnest naaberriigi e-poest, Lätist, Soomest või Venemaalt, keskmiselt iga viies tarbija,“ märkis DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd. „Põhjus, miks suur osa Eesti e-ostlejatest teostab oma tellimused enamasti just kaugematest riikidest on see, et piirkonnas olevas kaubandusvõrgus vastav toode lihtsalt puudub või on tunduvalt kallim.“