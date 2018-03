Tallinna eluaseme taskukohasus langeb

Swedbanki Balti eluaseme taskukohasuse indeksi (BETI) järgi halvenes Tallinna eluaseme taskukohasus möödunud aastal pisut.

Uute korterite osakaal kinnisvaratehingutes on suurenenud, mis kiirendab ka korterite keskmist hinnakasvu. Uute korterite hinnad on keskmisega võrreldes viiendiku võrra kallimad, lisas Mertsina. Turg oli aktiivne ka aasta viimases kvartalis – tehingute arv suurenes 6,9 protsenti ning eluruumide keskmised hinnad kasvasid 8,1%, jõudes 1826 euroni ruutmeetri kohta. See on 18% kallim kui Vilniuse ning 46% kallim kui Riia keskmised eluaseme hinnad. Samas on netopalk Tallinnas kolmandiku võrra suurem, kui Vilniuses ja Riias.

Möödunud aastal lubati Tallinnas kasutusse 2732 eluruumi, mida oli 21% enam kui 2016. aastal. Ka sel aastal peaks elukondlik kinnisvaraturg Mertsina hinnangul püsima Tallinnas aktiivne: möödunud aastal väljastati ehitusluba 4005 eluruumi ehitamiseks, millest aasta teisel poolaastal alustati juba 1573 eluruumi ehitust.

Aktiivsus kinnisvaraturul on tõstnud ehitushindasid ja Swedbanki hinnangul peaks ehitushindade kasv lähiajal jätkuma. Samas on nõudlus eluaseme järgi suur. Majapidamiste kindlustunne järgneva 12 kuu jooksul kodu ostmiseks või ehitamiseks on jätkuvalt tugev.