Nordea teeb täna ajaloolise otsuse

Stockholmi Grand Hotelis toimub täna Nordea aktsionäride koosolek, kus otsustatakse peakontori kolimine Rootsist Soome.

Nordea peakontori Helsingisse kolimiseks on vaja kahe kolmandiku aktsionäride tuge, kirjutab Kauppalehti.

Oodatavalt kujuneb hääletus lihtsalt asja vormistamiseks ja Soome kolimist peetakse peaaegu kindlaks.

Nordea suurim osanik on Soome kindlustuskontsern Sampo, kelle käes on ligikaudu viiendik aktsiatest. Üle 75 protsendi aktsionäridest on väljastpoolt Rootsit, ka nii mõnigi Nordea suurem rootslasest omanik on teatanud, et hääletab kolimise poolt.

Osa rootslastest omanikest on siiski kolimise vastu. Nii on pensionifirma AMF, kelle käes on 1,6 protsenti aktsiaid, muutuse vastu, samuti aktsionäride ühing Aktiespararna. Investeerimisfirma Didner & Gerge boikoteerib hääletust, nende käes on 1,15 protsenti Nordea aktsiatest.

Hääletuse mõju Nordea aktsiale ei osata pakkuda.