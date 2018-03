Tuntud Paide poliitik pääseb kriminaalasjast

Ainult tellijale

Endine Paide abilinnapea ja volikogu aseesimees Janno Lehemets (paremal) juhib praegu linnale kuuluvat Paide Haldust ning ta on Keskerakonna Paide osakonna esimees..

Prokuratuur toetas omastamises, maksujõuetuse põhjustamises ning raamatupidamisnõuete rikkumises süüdistatud Paide endise abilinnapea keskerakondlase Janno Lehemetsa taotlust lõpetada kriminaalasi oportuniteediga.

See oli mulle tohutu õppetund. Liigne riskimine ning eraisikuna ettevõtte laenude käendamine maksid kätte.

Harju maakohtus toimunud istungil selgus, et kriminaalmenetluse lõpetamiseks annab aluse Lehemetsa ja võlausaldajast kütusefirma SevenOil EST vahel sõlmitud kompromissilepe, mille järgi maksab äris kõrbenud poliitik igakuiselt võlga tagasi. See vähendab tema süüd.

Üleolevust mul ei ole ning tuleb eluga edasi minna, polnud Lehemetsal ka õiguskaitseorganitele ühtegi etteheidet. Kõik käis korrektselt ning korralikult lubas ta täita ka ühiskondlikult kasuliku töö kohustuse. Mis selleks on, ei osanud Lehemets veel öelda.

Võlad ja tankistid

Jaanuaris 2015. aastal kirjutas Äripäev pankrotis oleva tollase reformierakondlase Lehemetsa transpordiäridest maha jäänud võlgadest ja sellest, kuidas võlgades ettevõtted on läinud tankistide kätte. Samuti oli pankrotihalduri avalduse alusel algatatud tema tegevuse uurimiseks kriminaalasi.

Kui Transvel Grupi uueks omanikuks sai 2013. aasta novembris Kardo Peetri, siis müüs Lehemets ettevõtted Transvel Logistika ja BQ Transport kelmuse eest karistatud Siim Niinemägile. Restoranipidamisega tegelenud OÜ Verones uueks omanikuks sai Margo Liivo, keda aastate eest süüdistati kuriteo tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise või turustamise eest. Kriminaalmenetlus lõpetati toona avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.

Teine kohtualune Lehemetsa kõrval oligi Kardo Peetri, keda võlausaldajad ja pankrotihaldur nimetasid tankistiks. Peetri esitas taotluse kokkuleppemenetluseks ning sai selleks prokuratuurilt toetuse. Süüdistuse järgi ei korraldanud Peetri ettevõtte juhatuse liikmena raamatupidamist. Kokkuleppe järgi karistatakse teda ühe-aastase vangistusega, mida ei pöörata täitmisele, kui ta aasta ja kuue kuu jooksul uut kuritegu ei soorita.

Põhja ringkonnaprokuratuur algatas Lehemetsa osalusega Transvel Grupi pankrotihalduri avalduse põhjal 2014. aasta oktoobris kriminaalmenetluse, selgitamaks välja asjaolud omastamise, maksejõuetuse põhjustamise ja raamatupidamise kohustuse rikkumise tunnustel. Eeluurimist korraldas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo.

„Ettevõtte juhtkond ja omanikud, selle asemel et käituda head äritava järgides ning võib-olla ka võlausaldajate-partnerite ees vabandada, et välja ei tulnud, müüsid äriühingu tankistile. Juhatusse pandi võõras isik, kes asjasse ei puutu ning kes on varemgi sellistes otste kokkutõmbamise protsessides osalenud. Inimesed ei tahtnud ise ettevõtte likvideerimisega tegeleda, ei tahtnud tunnistada oma möödalaskmisi või küündimatust,“ iseloomustas OÜ Transvel Grupp (pankrotis) pankrotihaldur Andres Tootsman 2015. aasta alul Äripäevale Lehemetsa ja tema äripartneri Kristo Valge käitumist.

Suvel 2016. aastal esitas Lehemets enda pankrotimenetluses kompromissettepaneku, mille järgi maksab ta võlausaldajatele viie aasta jooksul igakuiste maksetena kokku 30 protsenti põhinõuetest. Intressid jääksid võlausaldajatel saamata. Ilma Lehemetsa abikaasa ning äripartneri Kristo Valge venna nõueteta oli võlgade suurus 200 000 euro ringis. Kompromiss sõlmitigi ning Lehemets pääses ärikeelust.

Reformierakonna asemel nüüd tegija Keskerakonnas

Lehemets oli veel mõned aastad tagasi Paides Reformierakonna tõusev täht. Ta oli abilinnapea ja kandideeris 2015. aastal riigikogusse. Paraku sai ta ärimehena tehtud valeotsuste tõttu bumerangina pihta ning Äripäeva kajastuse järel võttis erakond ta valimisnimekirjast välja.