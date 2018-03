Pankurid: muutusi näha aasta pärast

16. märts 2018, 09:00

Eestil on suurepärased eeldused, et saada tulevikus Euroopa edukaimaks riigiks mobiilimaksete rakendamisel, võidujooks parima lahenduse loomiseks on alles alanud, leidsid Eesti panganduseksperdid ja finantstehnoloogiaettevõtete esindajad eilsel seminaril.

Norra finantstehnoloogiaettevõtte Auka asutaja ja tegevjuht Daniel Döderlein tõdes, et ilmselt on suuremaid muutusi Eesti mobiilimaksete turul näha juba isegi aasta pärast. „Eestis on innovatsioon hinnas, palju usinaid finantstehnoloogiaettevõtteid, laialdaselt kasutusel olevad nutitelefonid ning eelkõige just toimivad turvalised tuvastussüsteemid,“ selgitas Döderlein. „Nüüd on küsimus ainult selles, kes tuleb esimesena välja korraliku ja kasutajaid massiliselt kaasa haarava platvormiga – kas pangad või mingid kolmandad ettevõtted? Pankadel on siin tohutu eelis, sest neil on lojaalsed kasutajad ja kontaktid juba olemas.“