Vaatleja Vene majanduse edenemisse ei usu

Venemaa presidendivalimisi Tartus vaadelnud tudeng ning vabakutseline ajakirjanik Jekaterina Bogdanova ei usu, et valimised sisulise muutuse kaasa toovad.

Ta märkis, et valimispäev läks väga töiselt ning kiirelt. Kui tema peaks pakkuma, siis hindaks ta Tartu jaoskonnas valimas käinud inimeste meelsust pigem Vladimir Putinile soodsaks.

Erinevate uuringufirmade kohaselt sai Putin 73-78% häältest. Valimas käis umbes 53% hääleõiguslikest kodanikest.

Bogdanova lisas, et Venemaa majandus on väga halvas seisus. Tema sõnul on väga raske olukorda paremaks teha ning see käib üle jõu ilmselt ka Putinile endale.

"Venemaa riigireservid on otsakorral. Ma olen väga pessimistlik,” tõdes Bogdanova, kes on pärit Venemaalt, Voroneži lähedalt Lipetskst. Ta lisas, et ka poliitilises plaanis ei näe koitvat muudatusi paremuse poole.

Ta lausus, et lähiaastad majandusele suuremat edasiminekut nii-öelda tavainimese seisukohast ei too. “Edasiminek oleks see ilmselt neile, kes elavad näiteks Kambodžas,” naljatles ta valimispäeva lõpus.