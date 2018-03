Vene valimised: majandusoptimism, ent palju küsimusi

Kes veel presidendiks kandideerisid?

Venemaa presidendivalimiste puhul on üldjuhul räägitud üksnes Vladimir Putinist ning tema vankumatuna näivast võidust. Tegelikult olid Putinil ka mõned “konkurendid”. Järgnevalt neist ülevaade.

Pavel Grudinin – Kommunistliku Partei kandidaat, 57aastane ettevõtja ja ärimees, kes tegutseb põllumajanduses. Grudinin on öelnud, et sotsialism võiks Venemaale naasta, ning talle kuulub ka järgnev tsitaat: “Ma usun, et Vene inimesed peaksid elama paremini kui need, keda me sõdades võitnud oleme.” Grudininit toetavad sageli just need inimesed, kelle meelest Nõukogude Liidu lagunemine oli viga.

Vladimir Žirinovski – Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei kandidaat, kes on presidendiks kandideerinud juba viiel korral. Žirinovski on üks neist, kes on kiitnud heaks Venemaale kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid, kuna need aitasid riigi sisemajandusel tema meelest edeneda.

Grigori Javlinski – sotsiaalliberaalse erakonna Jabloko kandidaat. Javlinski ütles 2016. aastal, et tahab 2018. aasta presidendivalimistel Putinit võita. Erakond Jabloko loodi 1990. aastatel ning partei toetab kodanikuvabadusi, häid suhteid läänega ning vaba turgu.

Ksenija Sobtšak – liberaalse erakonna Kodanikualgatus kandidaat, kes on öelnud, et Kreml vajaks värsket verd ning häid suhteid Läänega. Sobtšaki on omajagu kritiseeritud, kuna tegu on telekuulsusega ning sageli on meedia teda tituleerinud Venemaa Paris Hiltoniks. Samuti oli Sobtšaki isal kunagi väga lähedased suhted Putiniga, mistõttu ei võeta ka naist presidendikandidaadina tõsiselt.

Boris Titov – liberaal-konservatiivse Kasvupartei kandidaat on avalikkusele tundmatu: 1500 venelase seas läbi viidud küsitlusest selgus, et suisa 87% polnud Titovist midagi kuulnud.

Sergei Baburin – tegu on rahvuslik-natsionalistliku erakonna Rahva Liit kandidaadiga, kes on öelnud, et Venemaa peaks kindlustama oma võimupositsiooni Euraasias. Seetõttu ei maksa ka imestada, et Baburin oli Nõukogude Liidu lagunemise vastu.

Maksim Suraikin – erakonna Venemaa Kommunistid kandidaat, kes promob sotsialistlikku süsteemi ning on valimisvõidu korral lubanud riigistada kogu pangasüsteemi ning kaotada töötajate ja juhtkonna vahelised palgalõhed.