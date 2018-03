Ikea toob odavmaja detailid Eestist

Eesti ettevõtted Kodumaja ja Harmet on osalised Skanska ja Ikea soodsa hinnaga korrusmajade ehitamisel, kirjutab Helsingin Sanomat.

Ikea ja Skanska alustasid esimese nn Ikea-kortermaja ehitamist Vantaasse, mille eesmärk on teistest märkimisväärselt odavam ruutmeetri hind. Need on Skanska esimesed viiekorruselised kokkupandavad BoKlok-majad, seni on nende kõrgus piirdunud kahe korrusega.

Bo­Kloki Soome juhi Susanna Sucksdorffi sõnul on piirkonna keskmine ruutmeetri hind 4600–4900 eurot. „Meie oleme arvestanud 4200–4300 euroga, aga meil pole veel täpseid teadmisi esimese betoonkorruse kulude kohta. Kindlasti tuleb hind selgelt soodsam kui naabritel,“ ütles ta.

Ehituseks elemente tarnivad Kodumaja ja Harmet on mõlemad Eesti ettevõtted, kirjutab leht. Sucksdorffi sõnul on Soome moodulitehaste probleemiks liiga väike tootmismaht ja samuti eestlastest kümneid protsente kõrgem hind.

Skanska ehitab praegu Soomes 100 BoKlok-korterit aastas, Sucksdorffi sõnul on eesmärgiks kasvatada maht mõne aastaga 200–300 korterini. Skanska ja Ikea koostöös valminud BoKlok-kontseptsioon sai alguse Rootsis 1990ndate aastate keskel, esimesed taolised majad ehitati rootsi 1997. aastal. Skanska tõi kontseptsiooni Soome aastal 2002, aga lõpetas 2006. aastal selle kasutamise. Aastal 2013 võttis Skanska kontseptsiooni jälle naftaliini seest välja, kirjutas Helsingin Sanomat, kui alustas BoKloki ehitustöid Vantaas.