Eesti Energia alustab elektri müüki Soomes

Täna alustab Eesti Energia elektrimüüki Soome kodutarbijatele, ettevõtte juhi sõnul on soomlased ühed usinamad elektrimüüja vahetajad Euroopas.

„See kiirendab ja lihtsustab protsesse kõigile turuosalejatele ning tagab võrdsed võimalused klientidele teenuste pakkumiseks. Soomlased on ka ühed usinamad elektrimüüja vahetajad Euroopas. Soome elektriklientide huvi uute pakkujate vastu on kõrge ning valmidus uusi ja innovaatilisemaid teenuseid proovida on olemas,“ ütles Sutter.

Välisturgudel on Eesti Energia tuntud Enefiti brändi all. „Meie kliendid Eestis on juba harjunud oma elektriasju mobiiliga ja digitaalselt ajama. Nüüd soovime neid efektiivseid lahendusi ka Soome turul pakkuda,“ lausus Sutter ja lisas, et sarnaselt Eestile on ka Soomes toimumas üleminek mobiilirakendustele nii panganduses kui ka kommunikatsioonis.

Soome elektriturule sisenemine on osa Eesti Energia strateegilisest eesmärgist kasvada Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja energiateenuste pakkujaks. Praegu tegutseb Eesti Energia energiamüüjana lisaks Eestile ka Lätis, Leedus ja Poolas ning lähiajal alustab ka Rootsis.