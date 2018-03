Kodanikuaktivist: Putinile on vähe alternatiive

Stockholmis tegutseva kodanikuvabaduste ühenduse Civil Rights Defenders Euraasia piirkonna direktor Joanna Kurosz ütles Venemaa presidendivalimisi kommenteerides, et kuigi Putini toetus on venelaste seas kõrge, puuduvad talle ka head alternatiivid.

Kurosz ütles, et valimistulemused kajastavad 18 aastat kestnud Putini represseerivat poliitikat.

“Muidugi on palju inimesi, kes toetavad Putinit ja tema poliitikat, ent see toetus tuleneb sageli sellest, et talle on vähe alternatiive,” kommenteeris ta.

Pärast 2012. aasta valimisi hakati Venemaal Kuroszi sõnul kodanikuaktiviste ning opositsiooni senisest jõulisemalt taga kiusama, sealjuures võeti vastu mitu seadust, mis on Venemaa põhiseadusega vastuolus. Jätkuvalt laastab Venemaa poliitilist ja majanduslikku süsteemi korruptsioon ning seaduse ülimuslikkuse puudumine.

“Valimised polnud demokraatlikud ning me ei saa öelda, et need kujutaksid inimeste tõelist tahet,” lisas ta.

Vähe optimismi

Kurosz ei usu, et Putin oma režiimis midagi muudaks ning võrreldes eelneva 18 aastaga midagi kategooriliselt teistmoodi teeks. Siiski märkis ta, et olles tegev kodanikuvabaduste ja inimõiguste valdkonnas, on just noored venelased hakanud muutuma ses valdkonnas aktiivsemaks. “Siiski saab Venemaa kodanikuühiskond Läänest praegu väga vähe toetust,” lisas ta.

“Euroopa riigid kardavad Venemaad ning räägivad kaitsekulude suurendamisest ja küberturvalisusest. Sealjuures unustatakse ära, et üksnes demokraatlik Venemaa saab pikas plaanis olla ka Euroopa julgeoleku tagaja. See kõik pole seega üksnes moraalsetel tingimustel, vaid ka julgeoleku pärast,” rääkis ta.

Kuigi mitmed majanduseksperdid on viidanud, et Putini võit võib Venemaa majanduse stabiilsuse seisukohast võttes isegi hea olla, usub Kurosz, et seesugune argument töötaks vaid lühiajaliselt. Ta selgitas, et taas peab arvesse võtma korruptsiooniprobleemi ning seaduste mitte järgimist, mis takistavad Venemaa majanduse jätkusuutlikkust.